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Северный Кавказ

В Железноводске по просьбам жителей и гостей курорта продлили сезон фонтанов

Работу фонтанов продлили до 10 октября

ПЯТИГОРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Сезон фонтанов продлили на 10 дней в Железноводске по просьбам жителей и гостей курорта, сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

"Главе города Евгению Моисееву пришло очень много обращений от жителей и туристов с просьбами продлить сезон фонтанов, который должен был официально закрыться 1 октября. В связи с этим работу городских фонтанов решено продлить до 10 октября", - говорится в сообщении.

В Железноводске 28 сентября, в день города, был открыт обновленный фонтан на площадке перед "Смирновским источником", который отремонтировали в этом году по поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

По данным пресс-службы, также в Железноводске появились новые фонтаны в нижней части Каскадной лестницы, в том числе уникальный тринадцатиструйный светомузыкальный фонтан-часы.

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