Приморье возглавило медиарейтинг инвестпривлекательности регионов АСИ за август 2019 года

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Приморский край по итогам августа стал лидером медиарейтинга инвестиционного климата регионов России, составленного Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) на основе данных компании "Медиалогия", сообщила в понедельник пресс-служба АСИ.

"Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов при поддержке коммуникационной группы Publicity на основе данных компании "Медиалогия" представляют медиарейтинг инвестиционного климата регионов России за август 2019 года. Первое место в медиарейтинге занял Приморский край, на втором месте Самарская область, третье место у Московской области", - говорится в сообщении.

Четвертое и пятое места заняли Башкирия и Сахалинская область соответственно. "В августе в лидеры медиарейтинга вошла Самарская область, которая ранее не показывала подобных успехов. Реализация крупного инфраструктурного проекта позволила региону получить значительное положительное освещение в СМИ", - приводят в сообщении слова гендиректора АСИ Светланы Чупшевой.

Медиарейтинг АСИ формируется на основе упоминаний в федеральных и региональных СМИ деятельности по улучшению инвестиционного и делового климата регионов России. В качестве объектов для оценки выступают показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который по поручению президента России с 2014 года АСИ измеряет совместно с ведущими деловыми объединениями.

В рейтинге по итогам июля первое место занимала Свердловская область. Второе место было у Санкт-Петербурга, третье - у Москвы.