СКФУ подготовил более 500 преподавателей для работы со студентами-инвалидами

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Ресурсный учебно-методический центр Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), открывшийся в 2017 году, обучил более 500 преподавателей вузов методике работы со студентами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщила ТАСС директор центра Наталья Борозинец

На базе Северо-Кавказского федерального университета 27 сентября состоялся региональный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) "Абилимпикс". "Абилимпикс" является одним из проектов АНО "Россия - страна возможностей" и закреплен в мероприятиях национального проекта "Образование".

"В РУМЦ проходит обучение персонал вузов по вопросам использования различных технологий в образовании лиц с ОВЗ. За 2,5 года работы РУМЦ мы обучили более 500 преподавателей вузов-партнеров. Целью РУМЦ является создание сетевого сообщества в регионе, в рамках которого бы происходил обмен опытом, технологиями, способами работы, программным документами", - сказала Борозинец.

По ее словам, за три года центру удалось расширить сеть до 25 вузов со всего Северного Кавказа: Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечни, Северной Осетии, Дагестана, Ставропольского края. В самом СКФУ на сегодняшний день большинство учебных корпусов полностью или частично оборудованы для лиц с ОВЗ. Кроме того, в университете созданы универсальные учебные места, которые оснащены оборудованием для перевода печатного текста в аудиоформат, для распечатки материала шрифтом Брайля, специальной мебелью и так далее.

В университете учатся 234 студента с ОВЗ, что составляет 1%-1,5 % от общего числа обучающихся. В 2012-2013 учебном году - в первый год работы СКФУ - в университете обучалось всего 38 студентов с ОВЗ. В настоящее время ребята с инвалидностью активно включаются в общественную, спортивную, культурную, творческую деятельность университета. И руководство вуза выделяет это направление как одну из стратегических задач развития.

По словам директора ресурсного центра, студенты с инвалидностью совместно со специалистами вуза выбирают формат образования: основная программа, адаптированная программа, индивидуальный план, специальные образовательные условия. Ребята учатся практически во всех институтах. И выбирают специальности исходя из своих интересов. При этом центр также проводит предварительную диагностику профессиональных склонностей и профконсалтинг, что помогает абитуриентам с ОВЗ и их родителям выбрать наиболее подходящую им профессию.