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Министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк покидает пост

Нового главу ведомства планируют выбрать с помощью конкурсной процедуры

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 сентября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк уходит в отставку, об этом на брифинге сообщил журналистам начальник управления информационной политики правительства области Николай Шестаков.

Саволюк стала министром здравоохранения Новгородской области в августе прошлого года. В это время в регионе началась оптимизация режима работы медицинских учреждений и приведение их графика и штатной численности сотрудников в соответствие с федеральными нормативами. В связи с этим в некоторых районах области прошли митинги, участие в которых принимали представители политических партий и независимого профсоюза "Альянс врачей".

"Антонина Васильевна Саволюк покидает пост министра здравоохранения по собственному желанию, губернатор Новгородской области лично просьбу удовлетворил. С 1 октября министр уходит в отпуск, потом пост покидает", - сказал Шестаков.

Исполнять обязанности министра здравоохранения до определения нового руководителя ведомства будет первый замминистра здравоохранения региона Резеда Ломовцева. Нового министра планируют выбрать с помощью конкурсной процедуры.

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РоссияНовгородская область
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