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Лавров написал стихотворение для журнала "Русский пионер"

Глава МИД описал случай в тайге, охваченной пожарами
Описание
© "Русский пионер"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров опубликовал в своей колонке для журнала "Русский пионер" стихотворение. Рубрику "Урок поэзии" открывает произведение "Выстрел в тайге".  

В трех четверостишиях российский министр описывает случай в тайге, охваченной пожарами. 

Выстрел в тайге

Дымился ствол сосны, дымился ствол берданки,

Трещал в тайге пожар, тайгу окутал смог.

А посреди тайги в охотничьей землянке

Закашлялся во сне невзрачный мужичок.

Проснулся, побежал сквозь дым, как полупьяный,

Наткнулся на ручей, упал, к воде приник.

И вдруг прям на него, как немец из тумана,

С дымящимся стволом выходит дед-лесник.

И выстрел заглушил шум дальних электричек,

Остался у ручья невзрачный мужичок.

В кармане у него нашли коробку спичек

И пачку сигарет с названием "Дымок". 

Продолжение

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров по просьбе "Русского пионера" написал стихотворение на тему номера "Дым". И получился эпос. Вышла драма в трех частях. В трех четверостишиях. Можно ставить на сцене. И сколько аллюзий. И никаких иллюзий. И при чем тут пожары? Да ни при чем. Копайте глубже. И не играйте со спичками, люди. А то сразу "Дымком" попахивает", - сказано в аннотации главреда журнала Андрея Колесникова к колонке Лаврова.

В феврале 2017 года Лавров опубликовал в журнале "Русский пионер" политическую сатиру, написанную накануне 1981 года. В стихотворении министр поделился своими впечатлениями от ушедшего 1980 года и ожиданиями от 1981 года. В 1994 году будущий министр посвятил стихотворение своему коллеге и другу Виталию Чуркину, который тогда на посту заместителя министра иностранных дел курировал Балканы и провел почти весь февраль того года в охваченной конфликтом Боснии и Герцеговине.

В интервью "Комсомольской правде" глава МИД признавался, что с момента назначения на свой пост "ни одного общечеловеческого произведения" он не написал. "Пишу стихи только на "капустники", на дни рождения друзьям", - пояснил Лавров.

Новый номер журнала "Русский пионер" выходит в продажу во вторник.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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