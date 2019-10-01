Лавров написал стихотворение для журнала "Русский пионер"

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров по просьбе "Русского пионера" написал стихотворение на тему номера "Дым". И получился эпос. Вышла драма в трех частях. В трех четверостишиях. Можно ставить на сцене. И сколько аллюзий. И никаких иллюзий. И при чем тут пожары? Да ни при чем. Копайте глубже. И не играйте со спичками, люди. А то сразу "Дымком" попахивает", - сказано в аннотации главреда журнала Андрея Колесникова к колонке Лаврова.

В феврале 2017 года Лавров опубликовал в журнале "Русский пионер" политическую сатиру, написанную накануне 1981 года. В стихотворении министр поделился своими впечатлениями от ушедшего 1980 года и ожиданиями от 1981 года. В 1994 году будущий министр посвятил стихотворение своему коллеге и другу Виталию Чуркину, который тогда на посту заместителя министра иностранных дел курировал Балканы и провел почти весь февраль того года в охваченной конфликтом Боснии и Герцеговине.

В интервью "Комсомольской правде" глава МИД признавался, что с момента назначения на свой пост "ни одного общечеловеческого произведения" он не написал. "Пишу стихи только на "капустники", на дни рождения друзьям", - пояснил Лавров.

Новый номер журнала "Русский пионер" выходит в продажу во вторник.