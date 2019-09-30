Росавтодор объявил аукцион на ремонт участка дороги "Кавказ" в КБР на 1 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 30 сентября. /ТАСС/. Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" (подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Кавказ") объявило конкурс на капитальный ремонт десятикилометрового участка автомобильной дороги в Кабардино-Балкарии. Максимальная начальная цена контракта составит 1,088 млрд рублей, электронный аукцион состоится 3 октября, следует из данных, опубликованных на портале госзакупок.

"Объект закупки - капитальный ремонт автомобильной дороги Р-217 "Кавказ": автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке км 413 - км 423", - говорится в документе.

Заявки будут приниматься до 3 октября. Средства на ремонт будут направлены из федерального бюджета.

Ранее ФКУ Упрдор "Кавказ" сообщал, что второй этап реконструкции участка федеральной автодороги Р-217 "Кавказ" с обходом Пятигорска и природного памятника озера Тамбукан на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии завершится в 2019 году. Как ожидается, после завершения всех работ трасса, которая на этом участке будет расширена до четырех полос, станет безопаснее для движения, существенно улучшится экологическая ситуация за счет строительства очистных сооружений для стоков