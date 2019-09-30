Документы о действиях Красной армии при освобождении северо-востока КНР передали Китаю

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Участники проекта по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Историческая память в Приамурье" передали в понедельник представителям объединенного департамента по изучению истории китайского городского округа Хэйхэ архивные документы о боевых действиях Красной армии при освобождении северо-востока Китая в августе 1945 года, сообщил в понедельник ТАСС координатор проекта Андрей Орлов.

"Участники проекта передали рассекреченные документы центрального архива Министерства обороны РФ. Это результат работы последних 10 лет по сбору архивных сведений, не только в Центральном архиве Министерства обороны, но и пограничном архиве ФСБ, региональных, партийных архивах, и других архивных институтах. Это 10 документов, которые проливают свет на историю освобождения северо-востока Китая и округа Хэйхэ провинции Хэйлунцзян в августе-сентябре 1945 года", - сказал Орлов.

По его словам, документы содержат ценные для китайских коллег сведения о боевом пути 88-й отдельной стрелковой бригады Дальневосточного фронта, которая наполовину состояла из китайских бойцов объединенной антияпонской армии, вытесненных японцами в начале оккупации за границы СССР, и наполовину из кадровых военнослужащих регулярных частей Красной армии, которые стали для них наставниками и учителями в боевой и тактической подготовке. После формирования бригада боевых действий не вела, но подготовленные китайские и корейские офицеры после заняли важные административные должности на оккупированных территориях и внесли значительный вклад в формирование молодой Китайской Народной Республики.

Орлов отметил, что за десять лет изучен большой объем документов о военном времени, но можно передать из этого лишь малую часть. Кроме того, соглашение об обмене архивными данными между двумя сторонами защищает персональные данные солдат и офицеров РККА. Переданные Китаю документы будут переведены на китайский язык, затем их представят российским коллегам на проверку, чтобы не было разночтений при переводе, далее процедура передачи документов будет завершена.

Также он уточнил, что в понедельник до передачи архивных документов в рамках праздничных мероприятий в Хэйхэ, посвященных 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, амурская делегация, состоящая из представителей правительства области, администрации Благовещенска, культурных и образовательных учреждений, общественных организаций, возложила цветы к могиле советских солдат в парке Вансу в Хэйхэ.

Сохранение исторической памяти

Между участниками проекта "Историческая память в Приамурье" и объединенным департаментом по изучению истории округа Хэйхэ действует соглашение о совместном изучении и обмене документами военного времени. Этот департамент включает в себя городской архив и канцелярию по изучению истории партии и занимается изучением исторических событий, связанных с периодом антияпонского сопротивления на северо-востоке КНР во время Второй мировой войны.

Проект "Историческая память" реализуется с 2009 года, его цель - увековечение памяти погибших при защите Отечества, сохранение исторической достоверности военной истории России.