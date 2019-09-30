Онкоцентр: сотрудники НМИЦ имени Блохина не подавали заявлений об увольнении

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра им. Н.Н. Блохина продолжают работать, ни одного заявления об уходе врачей из центра в отделе кадров нет. Об этом в пресс-службе онкоцентра сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.