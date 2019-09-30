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Онкоцентр: сотрудники НМИЦ имени Блохина не подавали заявлений об увольнении

Ни одного заявления об уходе врачей из центра в отделе кадров нет, сообщили в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра им. Н.Н. Блохина продолжают работать, ни одного заявления об уходе врачей из центра в отделе кадров нет. Об этом в пресс-службе онкоцентра сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

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"В настоящий момент в кадровой службе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина нет ни одного заявления об уходе врачей НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, оказывающих медицинскую помощь детям", - говорится в сообщении пресс-службы.

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