Во Владикавказе появится граффити с портретом достигшего Северного полюса капитана Кучиева

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Граффити с изображением капитана Юрия Кучиева, который первым в мире на ледоколе достиг Северного полюса, появится на стене Северо-Осетинского госуниверситете им. К. Л. Хетагурова (СОГУ), сообщила пресс-служба вуза.

"СОГУ участвует в уникальном проекте Русского географического общества по созданию граффити. Изображения посвящены экспедициям великих русских путешественников. На одной из стен СОГУ художники рисуют в стиле мураль портрет легендарного покорителя Арктики Юрия Кучиева", - говорится в сообщении.

Открытие граффити состоится 3 октября. В этот же день в вузе пройдет юбилейная конференция к 100-летию Юрия Кучиева "От южных гор до северных морей".

"Тематические рисунки Русское географическое общество регулярно размещает на стенах зданий разных городов России с 2016 года. Даже появился специальный термин - географфити. Мы выбрали тему легендарной экспедиции покорения Северного полюса", - цитирует пресс-служба ректора СОГУ, председателя Северо-Осетинского отделения РГО Алана Огоева.

Юрий Кучиев родился в 1919 году в осетинском селении Тиб (Алагирский район Северной Осетии). 17 августа 1977 году ледокол "Арктика" под командованием Кучиева стал первым в истории надводным кораблем, достигшим Северного полюса. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1977 года наиболее отличившимся участникам этого рейса, включая Кучиева, было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Кучиева умер 14 декабря 2005 году. В его честь названы школа и улица во Владикавказе, остров в юго-западной части архипелага Земля Франца-Иосифа (Архангельская область).