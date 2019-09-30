На дорогах Ставрополья до 2025 году установят 12 автоматизированных пунктов контроля

ПЯТИГОРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья в ближайшие пять лет установят на дорогах 12 автоматизированных пунктов контроля в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта края.

"В целях исполнения указа президента планируется устройство автоматизированных пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения. В период 2019-2024 года на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения планируется установка 12 автоматизированных пунктов контроля", - сообщили в пресс-службе.

По данным министерства, в ближайшие годы на территории края будут проектироваться и обустраиваться по два автоматизированных пункта контроля в год. В частности, в 2020 году планируется устройство автоматизированного пункта весового и габаритного контроля на участке дороги "Преградное - Тахта - Ипатово" в Ипатовском районе и на автодороге "Ставрополь - Тоннельный -Барсуковская" в Кочубеевском районе.

"В период 2021-2024 год на территории Ставропольского края планируется размещение не менее 8 автоматизированных пунктов контроля. В 2018 году были заключены два государственных контракта на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на устройство такого пункта на автодороге "Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское" в Шпаковском районе. Также пункт весогабаритного контроля планируется установить и на дороге "Ростов - на - Дону (от М-4 "Дон") - Ставрополь (в границах Ставропольского края)", - отметили в пресс-службе.

Финансирование работ проходит в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство и транспортная система" государственной программы Ставропольского края "Развитие транспортной системы".

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.