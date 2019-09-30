В Москве пройдет выставка музея изобразительных искусств Ингушетии

МАГАС, 30 сентября. /ТАСС/. Выставка "Ингушские мотивы в душе России" в рамках масштабного проекта Минкультуры РФ "Народные промыслы - душа России" пройдет в Москве с 3 по 30 октября, сообщила ТАСС в понедельник заместитель директора Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии Ася Евлоева.

"Третьего октября у нас состоится открытие нашей выставки "Ингушские мотивы в душе России" в Государственном центральном музее современной истории России в Москве. Предполагается, что на открытии выступят артисты эстрады нашего региона, мы также намерены организовать мастер-класс по изготовлению картин из рыбьей кожи. Лида Оздоева покажет, как создает свои работы. То, что нас включили в этот проект, еще и в первый этап, для нас большая честь и возможность рассказать о нашем крае как можно большему количеству людей, познакомить их с нашим искусством", - сказала Евлоева.

По ее словам, в день открытия выставки также будет презентован короткометражный фильм Магомета Цурова и Евгения Шевцова, снятый к фотопроекту "Звездная дорога гор". Выставка проводится в рамках большого проекта Минкультуры РФ "Народные промыслы - душа России".

"Мы приняли эстафету от Омской области, первый этап начали в сентябре они, в ноябре, после нас, будет выставляться Хакасия. В рамках этого проекта мы подготовили свою выставку из более чем 100 экспонатов, это фотоработы "Звездная дорога гор", живопись, так же мы представим работы всех наших мастеров, это и художественная ковка, и резьба по дереву, и коллекция молельного дома Инаркиевых, и куклы в национальных нарядах", - добавила собеседница агентства.

Выставка продлится до 30 октября 2019 года.