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Обвинения Deutsche Welle в нарушении законов РФ

Союз журналистов надеется, что ситуация с Deutsche Welle не перерастет в большой конфликт

В правление немецкой компании входят представители парламента и правительства Германии, отметил секретарь СЖР Тимур Шафир

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) выразил надежду, что ситуация вокруг немецкой телекомпании Deutsche Welle, связанная с претензиями со стороны комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России, не перерастет в серьезный конфликт. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в понедельник выразил секретарь СЖР Тимур Шафир.

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"Ситуация вокруг Deutsche Welle и расследование относительно ее вмешательства в политическую ситуацию, в дела России, безусловно, неприятна и усугубляется еще по той причине, что СМИ является структурой, в правление которой входят представители Бундестага, Бундесрата, федерального правительства. Это накладывает определенный отпечаток на восприятие действий службы вещания, материалов, которые она публикует в отношении России, - сказал он. - Надеемся, что нынешняя ситуация не приведет к острому конфликту, не потребует ни с нашей стороны, ни со стороны немецких вещателей принимать какие-либо меры, которые можно будет трактовать как ограничение свободы слова и нарушение прав журналистов".

Шафир пообещал следить за развитием ситуации, выразив надежду на то, что в "острую фазу она не войдет".

Теги
ГерманияРоссияОбвинения Deutsche Welle в нарушении законов РФ
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