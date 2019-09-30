ЕСПЧ зарегистрировал 15 первых жалоб пользователей Telegram на блокировку мессенджера

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ) зарегистрировал 15 первых жалоб рядовых пользователей Telegram на блокировку мессенджера. Об этом ТАСС сообщил адвокат Саркис Дарбинян, который представляет интересы пользователей Telegram в Страсбургском суде.

"Первые 15 жалоб поступили в ЕСПЧ и были зарегистрированы. Вероятно, они будут объединены с жалобами остальных пользователей, всего обжалуют блокировку около 30 человек. Также мы ожидаем, что Страсбургский суд объединит их с жалобой самого мессенджера и с жалобами журналистов Олега Кашина и Александра Плющева, которые были поданы ранее. Вероятно, жалобы будут коммуницированы судом в срок от двух недель до нескольких месяцев", - сказал он.

По словам адвоката, его доверители считают, что блокировка Telegram нарушила сразу несколько пунктов Европейской конвенции по правам человека, в том числе право на уважение частной жизни и на справедливое судебное разбирательство.

Блокировать используемые Telegram IP-адреса Роскомнадзор начал с апреля 2018 года, после соответствующего решения Таганского суда Москвы. Причиной стала претензия ФСБ к мессенджеру, отказавшемуся передать спецслужбам ключи дешифрования сообщений пользователей. Руководство Telegram заявило, что требования ФСБ выполнить технически невозможно, но свою позицию в Верховном суде представители мессенджера отстоять не смогли.

В общей сложности под блокировку попали несколько миллионов IP-адресов, что привело к сбоям в работе сторонних ресурсов.