Жители Петербурга предложили создать в Конюшенном ведомстве лектории и "зеленые зоны"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Жители Петербурга выступили за создание на территории объекта культурного наследия федерального значения "Конюшенное ведомство" в Петербурге общественного пространства. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба городского комитета по инвестициям после завершения в понедельник выставки концепций на реконструкцию этого комплекса зданий.

Обветшавший комплекс Конюшенного ведомства законсервирован и передан в ведение Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Дискуссии по вопросу реставрации и реконструкции его зданий с приспособлением под современное использование в Петербурге ведутся в течение нескольких лет.

"Открытая в июле 2019 года выставка-презентация проектов реконструкции и современного использования архитектурного ансамбля Конюшенного ведомства подошла к концу. Жители и гости Санкт-Петербурга получили возможность ознакомиться с концепциями восстановления архитектурного памятника XVIII века и оставить отзыв в книге посетителей. За время проведения выставки посетители оставили около ста отзывов и пожеланий. Большинство предложений поддерживают социальную направленность будущего проекта: создание на территории Конюшенного ведомства музеев, выставочных площадок, концертных залов, лекториев, "зеленой" прогулочной зоны, сохранение действующего храма Спаса нерукотворного образа, необходимость решения проблемы паркинга", - говорится в сообщении.

На выставке пять потенциальных инвесторов представили свои концепции развития Конюшенного ведомства. Среди них: ООО "Старт Девелопмент", ООО "Группа Ярд" и ООО "Тандем Истейт", АО "Центр выставочных и музейных проектов" и Государственный музей истории Санкт-Петербурга. В частности, предлагается создать там музей современного искусства, создав экспозицию вместе с Музеем изобразительных искусств им. Пушкина, общественные пространства, выставочные и торгово-досуговые блоки, театрально-концертную площадку, многофункциональный общественно-культурный комплекс.

Как рассказал ТАСС заместитель председателя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Алексей Михайлов, из-за своего исторического функционального назначения (Внутри комплекса располагались конюшни и экипажные сараи) этот объект "достаточно сложно приспособить для современного использования".

"Было несколько проектов, например, приспособления под гостиницу, который требовал более значительного преобразования внутренних пространств - вызвал определенную негативную реакцию специалистов, и не был реализован. Самый простой ответ [использовать его] - под музей. Но нужен ли еще один музей городу… музей - это все-таки средства бюджета. Мы бы хотели, чтобы больше все же инвесторы вкладывали в сохранение памятников, потому что средства бюджета, это, условно говоря, средства горожан", - пояснил он.

Устранили аварийность

Михайлов добавил, что город выделил средства на проведение противоаварийных мероприятий в комплексе зданий. "Выведя из аварийного состояния, город может рассматривать предложения, которые реализуют инвесторы", - добавил он.

В пресс-службе Государственного музея истории Санкт-Петербурга пояснили ТАСС, что на выделяемые из бюджета города средства в 2017-2018 году были проведены первоочередные противоаварийные работы: замена кровельного покрытия крыш, усиление фундамента и конструкций здания, противоаварийные работы по фасадам, закрытие оконных и дверных проемов, частичный ремонт системы теплоснабжения и ревизия электрических и сантехнических коммуникаций. Как сообщили ТАСС в городском комитете культуры, бюджет города ежегодно выделяет на содержание Конюшенного ведомства почти 80 млн рублей.

Комплекс Конюшенного ведомства был построен в 1720-1723 годах по проекту архитектора Николая Гербеля и реконструирован в 1817-1823 годах архитектором Василием Стасовым. На южной стороне комплекса расположена церковь Спаса Нерукотворного Образа, в которой отпевали погибшего на дуэли поэта Александра Пушкина. Объект занимает участок площадью 2 га между Конюшенной площадью, набережной реки Мойки и каналом Грибоедова.

В ХХ веке здание пришло в запустение. В 2010 году городские власти предоставили комплекс Конюшенного ведомства инвестору под создание апарт-отеля с бассейном и подземным паркингом, но по просьбе градозащитников проект был отменен. В здании за счет средств городского бюджета проведены противоаварийные работы.