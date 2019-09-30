Моржи и баян. В "Русской Арктике" прокомментировали видео с концертом для животных

АРХАНГЕЛЬСК, 30 сентября. /ТАСС/. Звуки музыки, когда участник рейса на яхте "Альтер Эго" сыграл на баяне вальс в районе лежбища моржей на Новой Земле, могли привлечь животных к судну. Такое мнение в понедельник высказал ТАСС заместитель директора по научной работе национального парка "Русская Арктика" Иван Мизин.

Выложенный в интернете в сентябре видеоролик вызвал широкий общественный резонанс. Один из членов экипажа яхты "Альтер Эго" в районе Больших Оранских островов архипелага Новая Земля сыграл на баяне вальс Евгения Доги из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь". Импровизированный концерт привлек внимание моржей, которые подплыли достаточно близко к яхте. Как видно на видеозаписи, они проявляют интерес к музыке.

"Такие случаи известны, в том числе на территории нашего нацпарка, когда звуки музыки привлекают моржей, например, фортепиано. На звук лодочного мотора они точно не приплывают. Но в данном случае сложно сказать, что первично, привлекла ли моржей музыка или сама яхта. Скорее всего, они все-таки приплыли посмотреть на объект, поскольку яхта встала в районе лежбища", - сказал Мизин.

По словам Мизина, моржи и тюлени реагируют на музыку. "Возможно, их привлекает ритм, - добавил он. - Нерпа, например, может высунуться из воды при звуках музыки и с любопытством прислушиваться".

В данном случае животные находились рядом с яхтой около 10 минут, пока звучала музыка, затем уплыли в сторону лежбища.