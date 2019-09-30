Экс-президента Крыма Мешкова похоронят в республике в среду

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков, который умер в воскресенье в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного в начале сентября инсульта на отдыхе в Турции, будет похоронен на новом кладбище в Симферополе в среду, 2 октября. Об этом сообщила в понедельник ТАСС его дочь Марианна Мешкова.

"Я уже прилетела в Крым. Борт с папиным телом прибудет в три-четыре часа, буду этим сейчас заниматься. Доставку организовали. Хоронить будем в 10 утра в среду, 2 октября, на новом кладбище в Симферополе. Если есть у кого-то возможность оказать нам поддержку, то пусть помогут", - сказала Мешкова.

Мешкова избрали президентом Крыма в феврале 1994 года. В марте 1995 года решением Верховной рады и президента Украины Конституция Республики Крым была отменена, пост президента упразднен. В декабре 1998 года вступила в действие новая Конституция республики. Республику Крым переименовали в Автономную республику Крым в составе Украины. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ по итогам референдума о воссоединении Крыма с Россией, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием РФ.