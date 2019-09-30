Глава Калмыкии сообщил, что проводил в Донбассе спортивные турниры и мастер-классы

ЭЛИСТА, 30 сентября. /ТАСС/. Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил, что в Донбассе он участвовал в молодежных мероприятиях, проводил спортивные турниры и мастер-классы, встречался со студентами, осматривал объекты для молодежи.

"Я участвовал в решении гуманитарных задач - все, что связано с работой с молодежью, со спортивной, социальной инфраструктурой. Проводил спортивные турниры и мастер-классы, встречался со студентами, осматривал различные объекты для детей, молодежи", - пояснил Хасиков в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС, рассказывая о своей поездке на восток Украины.

Он отметил, что бывал на востоке Украины до того, как был назначен врио главы Калмыкии. По его словам, именно в ходе этих поездок он познакомился с Дмитрием Трапезниковым, которого после своего избрания главой Калмыкией пригласил на работу в Элисту, где накопилось много проблем. Хасиков выразил уверенность, что экс-руководитель Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Трапезников проявит навыки антикризисного менеджера для решения проблем столицы Калмыкии.

Хасиков, который являлся многократным чемпионом мира по кикбоксингу, работал в Росмолодежи, был сенатором от Калмыкии, занимал посты в общественных структурах, вступил в должность главы Калмыкии 21 сентября. На выборах главы республики он набрал 82,54% голосов избирателей.

Трапезников родился в Краснодаре, в 1982 году он вместе с семьей переехал в Донецк. Окончил Донецкую государственную академию строительства и архитектуры. После провозглашения независимости ДНР в 2014 году занимал руководящие должности в республике. Был заместителем председателя Совета министров, а после гибели в результате теракта в августе 2018 года Александра Захарченко исполнял обязанности главы республики.