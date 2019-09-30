Юлиана Слащева назначена врио гендиректора киностудии Горького

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева назначена временно исполняющим обязанности генерального директора Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Росимущества.

"По решению совета директоров студии Горького Юлиана Слащева была назначена врио гендиректора", - отметили в пресс-службе.

В Росимуществе добавили, что "с учетом позиции Минкультуры России, комиссия по отбору кандидатов для избрания в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ рассмотрела и одобрила ее кандидатуру для назначения на должность генерального директора".

"Росимущество проводит необходимые корпоративные процедуры", - добавили в пресс-службе.

Министерство культуры РФ подтвердило, что председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева назначена врио генерального директора Киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького. "Кандидатура Юлианы Слащевой согласована Росимуществом на должность гендиректора киностудии им. М. Горького", - отметили в пресс-службе ведомства.

Слащева также подтвердила ТАСС эту информацию. "Я направила весь необходимый для назначения пакет документов в Росимущество на прошлой неделе", - сказала она.

Слащева возглавляла "СТС-Медиа", в феврале 2017 года была назначена председателем правления киностудии "Союзмультфильм". Как стало известно 13 сентября 2019 года, глава киностудии М. Горького Сергей Зернов, находящийся на этом посту с декабря 2010 года, подал заявление об уходе.

О Киностудии Горького и "Союзмультфильме"

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького основана в 1915 году и является одной из старейших и крупнейших в России. За это время в ней было создано более тысячи фильмов, среди которых "Мать" Всеволода Пудовкина, "Путевка в жизнь" Николая Экка, "Дом, в котором я живу" Льва Кулиджанова и Якова Сегеля, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого, "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой и другие картины.

Директором "Союзмультфильма" в 2017 году стал продюсер и сценарист Борис Машковцев. "Союзмультфильм" - государственная киностудия мультипликационных фильмов, основанная 10 июня 1936 года. Здесь было создано более 1,5 тыс. мультфильмов. Среди известных работ студии - "Золотая антилопа", "Гадкий утенок", "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Винни пух", "Крокодил Гена", "Ежик в тумане" и другие.