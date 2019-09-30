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Фотокорреспондент журнала "Огонек" Александр Награльян умер на 82-м году жизни

Его работы были отмечены на многих отечественных и международных фотовыставках

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Известный советский фотограф Александр Награльян ушел из жизни в возрасте 81 года, сообщается в понедельник на сайте Союза журналистов России.

"Не стало Александра Награльяна. Его фотографии давно и прочно стали классикой отечественного фотоискусства", - говорится в сообщении.

Награльян родился 17 июня 1938 года в Москве. По данным портала СЖР, он работал фотокорреспондентом в изданиях "Правда", "Комсомольская правда", "Вечерняя Москва". В журнале "Огонек", для которого он отснял более ста обложек, он прослужил более 25 лет. Его фотографии были отмечены на многих отечественных и международных фотовыставках.

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