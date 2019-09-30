В ЛДПР предложили запретить платные парковки около детсадов, школ и медучреждений

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым вносят в Госдуму законопроект о запрете платной парковки на территории, примыкающей к социальным объектам, включая медучреждения и школы, а также к зданиям органов государственной и муниципальной власти. Текст инициативы в понедельник распространила пресс-служба одного из ее авторов, главы комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

Как указывают авторы в пояснительных материалах, сейчас закон об организации дорожного движения в России дает право субъектам РФ запрещать платную парковку рядом с объектами спорта, зданиями, "в которых размещены образовательные организации, в том числе дошкольные образовательные организации, медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, организации культуры, органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, предоставляющие государственные и муниципальные услуги". Это же касается земельных участков, относящихся, в соответствии с жилищным законодательством, к общему имуществу многоквартирных домов.

По мнению депутатов от ЛДПР, таким образом сегодня закон допускает введение платы за парковку "вблизи школ, детских садов, больниц, поликлиник, организаций культуры, органов государственной власти и других социальных объектов", что, как подчеркивают парламентарии, недопустимо.

В связи с этим предлагается внести в закон об организации дорожного движения поправку, согласно которой на территориях, непосредственно прилегающих к объектам социальной инфраструктуры, платные парковки запрещаются. При этом норма о том, что законами субъектов РФ плата за парковку может быть запрещена на участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов, сохраняется.