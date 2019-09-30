Россияне с 1 октября смогут получать визу в Мьянму в аэропорту

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Тестовый режим выдачи туристических виз в Мьянму по прибытии для граждан РФ - владельцев общегражданских заграничных паспортов вступает в силу во вторник.

Как сообщается на сайте Ростуризма, упрощенный визовый режим будет действовать для россиян, прибывающих в страну через международные аэропорты городов Нейпьидо, Янгон и Мандалай, в течение одного календарного года с 1 октября 2019 г. по 30 сентября 2020 г. Стоимость туристической визы по прибытии, которая будет действовать 30 дней, составит 50 долларов. Продление этой визы не предусматривается.

Также визы по прибытии будут выдаваться туристам из Австралии, Германии, Испании, Италии и Швейцарии. Как отмечается в официальном заявлении туристического ведомства Мьянмы, данное решение направлено на увеличение туристического потока.

Число туристов, приехавших в Мьянму за первые четыре месяца этого года, превысило 1,5 млн человек, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным министерства труда, иммиграции и народонаселения, Китай занял первое место по количеству туристов (212, 4 тыс.), затем идет Таиланд (97,1 тыс.), Южная Корея (45,2 тыс.), Япония (43,7 тыс.), США (26,5 тыс.), Франция (20 тыс.), Сингапур (18,1 тыс.). По информации медиагруппы Илевен, в 2015 году количество прибывающих в Мьянму туристов составляло 4,6 млн человек, в 2016 г. - 2,91 млн, в 2017 г. - 3,44 млн, в 2018 г. - 3,55 млн.