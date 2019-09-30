Международный межрелигиозный молодежный форум в Дагестане собрал 150 участников

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Открытие VI Международного межрелигиозного молодежного форума с участием 150 представителей трех мировых религий состоялось в понедельник в Дагестане. Об этом сообщается на сайте министерства по национальной политике и делам религий республики.

"Межрелигиозный молодежный форум - социальный, образовательный, просветительский проект, направленный на духовно-нравственное воспитание и культурное просвещение в духе мирного сосуществования, взаимопонимания, взаимоуважения и сотрудничества представителей молодого поколения, исповедующих ислам, православие и иудаизм, противодействие идеологии экстремизма и терроризма в Республике Дагестан", - приводятся на сайте слова главы министерства Энрика Муслимова.

В церемонии открытия форума приняли участие руководитель администрации главы и правительства Дагестана Владимир Иванов, зампредседателя правительства республики Рамазан Джафаров.

Площадка для обсуждений

На форуме, отметил Муслимов, представители традиционных для России конфессий смогут обсудить совместно с экспертами, органами власти "волнующие их вопросы взаимодействия и сотрудничества в сфере государственно-конфессиональных, межконфессиональных отношений, противодействия угрозам и рискам современности".

Иванов зачитал от имени главы Дагестана приветственный адрес участникам.

"Время показало, что проведение форума востребовано обществом и представителями конфессий. В Дагестане последователи различных религиозных конфессий, представители разных национальностей и этнических групп веками жили в мире и согласии. И в наши дни особенно ценно стремление нашей молодежи восстанавливать связь времен и преемственность поколений, самостоятельно формировать поведенческую модель следования верным жизненным ориентирам", - говорится в приветствии.

Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев подчеркнул "общность целей духовных лидеров разных конфессий, состоящую в призывах к добру и созиданию", а архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам отметил объединяющую роль мероприятия. По словам Совета иудейских общин Дагестана Валерия Дибияева, форум стал "уникальной площадкой для знакомства с историей и культурой представителей разных конфессий".

Форум продлится до 4 октября. Он проходит в рамках реализации "Комплексной программы противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2018-2020 годы".

В программу включены встречи с политиками, известными религиозными и общественными деятелями, учеными, спортсменами. Также для участников организованы тренинги, мастер-классы, соревнования по различным видам спорта, интеллектуальные игры, экскурсионная программа, включающая посещение культовых зданий различных конфессий, исторического парка "Россия - моя история", музейных комплексов Дербента.

В рамках форума запланирована Международная научно-практическая богословская конференция, посвященная роли органов власти, религиозных организаций и журналистского сообщества в достижении этноконфессионального мира и согласия в обществе.

Первый форум в Дагестане прошел в августе 2014 года. Участие в нем приняли более 100 молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет из регионов СКФО, а также из Южной Осетии и Азербайджана.