Менткевич освобожден от должности и.о. завотделения НИИ детской онкологии и гематологии

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии, который является подведомственным учреждением Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина, Георгий Менткевич освобожден от должности исполняющего обязанности заведующего отделением, при этом ему вынесен выговор. Об этом сообщил глава НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Иван Стилиди журналистам на брифинге.

Ранее сообщалось, что 26 врачей НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру одного из самых известных и крупнейших в России НМИЦ имени Н. Н. Блохина, подготовили заявления об увольнении. Врачи-онкологии разместили на канале YouTube в понедельник ролик с требованием отстранения нового директора детского НИИ, обеспечения прозрачности начисления зарплаты и аудита новых корпусов клиники, ввод которых в эксплуатацию задерживается. Одним из инициаторов этого обращения был Менткевич.

"За хамское поведение я как руководитель центра вынес ему выговор", - сказал он. По словам Стилиди, Менткевич занимал две должности, одной из них была должность исполняющего обязанности заведующего отделением. От этой должности он был освобожден.

"Он является заместителем директора, и совмещал эту должность с исполнением обязанностей заведующего отделением. Георгий Людомирович Менткевич начал свою деятельность, которую мы сейчас обсуждаем, задолго до того, как я как руководитель центра сложил с него полномочия по исполнению обязанностей заведующего отделением <...> Сделал я это несколько дней назад", - отметил Стилиди.

Ультиматум онкологов глава НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина назвал спекуляцией. "В конфликт местный, локальный, даже не конфликт, а некое противостояние новой администрации были втянуты родители и пациенты. По сути выстроены заградотряды из детей и пациентов", - добавил Стилиди.