Опрос: 45% россиян признались, что читают переписки своих близких

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Порядка 45% россиян признались, что читают переписки своих близких, более трети знают их пароли от смартфонов или аккаунтов в соцсетях. Об этом говорится в исследовании, проведенном Mail.ru Group.

Согласно опросу, 40% пользователей знают пароли от смартфонов и аккаунтов в соцсетях своих партнеров. При этом, по мнению 71% опрошенных, у каждого человека все же должно быть свое личное пространство.

Также 16% респондентов отмечают, что следят за любимым человеком, а в чтении переписки близкого человека признались 45% респондентов. Так, большинство опрошенных уверены, что слежка за перемещениями или чтение сообщений поможет вскрыть обман любимого человека - 52% опрошенных либо сами попадали в такие ситуации, либо знают о таких случаях из историй знакомых.

Что касается "слежки" родителей за детьми, то 53% пользователей признаются, что не знают пароли от гаджетов и соцсетей своего ребенка. Треть респондентов при этом отмечает, что следить за безопасностью детей в интернете надо до совершеннолетия.

Опрос проводился с 12 по 19 сентября 2019 среди 4 083 российских пользователей Hi-Tech Mail.ru.