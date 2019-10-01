Штат психологов в кировских школах могут увеличить после попытки массового убийства

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Штат психологов в школах Кировской области может быть расширен с 1 января. Об этом сообщил во вторник ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин, комментируя инцидент с подростком из Кирова, который, по данным МВД, планировал массовое убийство в школе.

По данным Шабардина, 16-летний подросток в настоящее время не посещает учебное заведение. Он находится под подпиской о невыезде. В его отношении следственные органы возбудили уголовное дело.

"Еще предстоит сделать выводы, как в этой и других школах организована психологическая служба и есть ли она вообще. Мы настаиваем, что вся система психологической помощи должна быть изменена и усилена, речь идет о выявлении конфликтов, помощи школьникам в адаптации. Мы несколько раз встречались с представителями регионального министерства образования по вопросу создания межшкольной психологической службы в регионе. По данным, которые у нас есть, подготовлены предложения по увеличению ставок психологов на областном уровне с 1 января", - рассказал Шабардин.

Он пояснил, что пока решение окончательно не принято. Необходимо проработать, в частности, финансовый вопрос.

Об инциденте

Замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимир Макаров 24 сентября на всероссийском форуме "Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде" сообщил, что в Кирове был выявлен последователь керченского стрелка - несовершеннолетний, "интересовавшийся темой школьного насилия и планировавший совершить массовое убийство в одной из школ с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства".

По словам Шабардина, подросток не владел оружием или взрывными устройствами и не имел их в доступе, он интересовался данной темой в интернете, входил в соответствующие группы в соцсетях. Омбудсмен отметил, что у подростка был конфликт с одноклассниками, ему оказывают психологическую помощь. Он не уточнил, в какой именно школе и в каком районе произошел инцидент, пояснив лишь, что речь идет об "обычной школе".

В региональном министерстве образования ТАСС пояснили, что, согласно законам "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" и "О персональных данных", не могут прокомментировать ситуацию.