"Яндекс" назвал песню, текст которой чаще всего искали российские пользователи

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российские пользователи поисковика "Яндекс" в течение года чаще всего искали текст песни группы Kazka "Плакала". Об этом свидетельствуют данные обзора статистики запросов пользователей "Яндекса", поступивших в ТАСС в преддверии Международного дня музыки, отмечаемого во вторник.

Популярность запросов в период с 27 сентября 2018 года по 27 сентября 2019 года оценивалась по 100-балльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл. Показатели имеет смысл сравнивать только в рамках одного рейтинга.

Композиция "Плакала" получила наивысший балл (100). В рейтинг на основе популярных запросов со словами "текст" и "песня" также вошли композиции "Детство" Rauf & Faik (36), "Незабудка" Тима Белорусских (29), "Юморист" Face (24), "Зацепила" Артура Пирожкова (17), "День Победы" в исполнении Льва Лещенко (17).

Среди самых популярных клипов в тот же период пользователи искали клип Little Big - Skibidi (100), "Алкоголичка" Артура Пирожкова (97), Ibiza Филиппа Киркорова и Николая Баскова (58).

Инструменты и музыка

Рейтинг на основе самых популярных запросов со словами "научиться" и "играть", заданных поисковику в течение года, возглавила гитара (100), фортепиано получило 17 баллов, синтезатор и гармонь набрали за год по восемь баллов, укулеле - семь.

Кроме того, жители страны разбирали стили музыки. Самыми популярными запросами с вопросительными словами и словом "музыка" стали обращения: "какие бывают стили в музыке" (100), "какая музыка сейчас популярна" (93), "что такое классическая музыка" (45), "кто написал музыку к балету Щелкунчик" (35), "кто такой меломан в музыке" (24).

Московские пользователи поисковика, согласно приведенным данным, чаще всего в течение года интересовались концертами групп Rammstein (100), "Ленинград" (73), Metallica (60), "Руки Вверх!" (54).

День музыки

Международный день музыки (International Music Day) - праздник, традиционно объединяющий меломанов по всему миру. Решение о его проведении было принято на Генеральной ассамблее Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО в Лозанне в 1973 году.