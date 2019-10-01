Аграриям в Забайкалье рекомендовали не разводить свиней из-за вспышек АЧС

Летом и в сентябре очаги вируса АЧС выявили в Приморском крае и Амурской области. Заболевание, предположительно, попало в дальневосточные регионы с территории соседнего Китая. После этого в Забайкалье стали принимать дополнительные меры, чтобы не допустить заноса вируса в регион. Со 2 сентября здесь действует режим повышенной готовности.

"Учитывая возникновение вспышек (АЧС - прим. ТАСС), рекомендуем свиноводческим хозяйствам всех форм собственности в Забайкальском крае рассмотреть возможность перехода на иные направления животноводства", - говорится в сообщении.

Консультант отдела животноводства краевого Минсельхоза Лариса Номоконова рассказала ТАСС, что 1 сентября в регионе насчитывалось почти 82 тыс. свиней. Сейчас их число сокращается, так как идет осенний забой животных. При этом большинство свиней, около 60 тыс., содержатся в личных подсобных хозяйствах. В регионе работают два крупных свиноводческих хозяйства: они находятся в Читинском и Улетовском районах, в каждом из них - около 2 тыс. свиней.

"В 2017 году вспышка АЧС была в Красноярском крае, в этом году - в Приморье и Амурской области. Кроме того, заболевание животных этим вирусом регулярно фиксируют в Китае и Монголии, с которыми граничит Забайкальский край. То есть мы оказываемся в своеобразном кольце из регионов, не благополучных по АЧС", - добавила Номоконова.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.