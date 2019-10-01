Главный диетолог Минздрава не считает растительные белки полноценной заменой мясу

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Вегетарианская диета не будет иметь негативных последствий для организма только в случае, если человек придерживается разнообразного рациона и получает достаточно белка из растительных продуктов. Однако растительный белок не может стать полноценной заменой мясу, сообщил ТАСС главный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян во Всемирный день вегетарианства.

"Вегетарианство, я его приемлю, но при одном условии - что это не картошка, морковка, огурцы, капуста, а что это полноценный по химическому составу рацион, - рассказал он. - Будешь есть больше растительного белка, все равно будет дефицит трех аминокислот, в первую очередь, лизина. Это белок неполноценный. Для восполнения надо либо обогащать пищу лизином, либо вводить в виде биологически активных добавок".

По словам диетолога, основными источниками растительного белка является соя и бобовые. Однако жители наших регионов мало потребляют подобных продуктов, нежели, например, жители Южных стран. В связи с тем, что организм не привык к такой пище, резкий переход на вегетарианскую диету может привести к белковой недостаточности.

"Когда кто-то хочет впервые в это погрузиться очень большой риск вызвать белковую недостаточность со всеми ее последствиями: снижение иммунитета, ослабление адаптационного потенциала организма, болезни, - рассказал Тутельян. - Отказываешься от красного мяса - проблема с дефицитом железа, развитие анемии. Лучше из стороны в сторону не бросаться и чем разнообразнее питание, тем легче его сделать полноценным".

Дети и вегетарианство

Особенно не следует пробовать вегетарианство с ранних лет. Врач считает, что наименее опасным возрастом, когда можно пробовать переходить на данную диету, это 17-18 лет. "Там уже можно экспериментировать, но очень осторожно. Но, чем позже, тем лучше", - добавил он.

Тутельян также отметил, что в случае если кормящая мама придерживается вегетарианства, грудное молоко все равно будет полноценным по аминокислотному, витаминному и минеральному составу. Однако, в случае, если рацион женщины скуден и ей не хватает какого-то элемента, то насыщение молока будет за счет запасов ее собственного организма.

"Молоко будет полноценное, природа умная. Другое дело, откуда женщина будет брать белки. Если она плохой вегетарианец, то это будет разрушаться ее собственное тело - аутофагия (процесс, при котором клетка переваривает собственные компоненты, если они повреждены или если клетка находится в состоянии голодания - прим. ТАСС)", - рассказал врач. - Не экспериментируйте на детях, им нужно полноценное питание".

Вегетарианство -- система питания, позволяющая употреблять только растительные и молочные продукты с отказом от любой пищи животного происхождения (включая мясо птицы, рыбу и морепродукты). Веганство -- наиболее строгая форма вегетарианства, исключающая потребление любых продуктов животного происхождения.