МЧС начало Всероссийскую тренировку по гражданской обороне

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Всероссийскую тренировку по гражданской обороне начало во вторник МЧС РФ во всех регионах страны. В ее рамках пройдут учебные эвакуации и ликвидация последствий условных ЧС.

"Сегодня мы уже начали всероссийскую командно-штабную тренировку. Крупномасштабные чрезвычайные ситуации, произошедшие в этом году выявили вопросы во взаимодействии сил и средств РСЧС (Единой системы предупреждения и ликвидации ЧС). В связи с этим МЧС на регулярной основе будет проводить внеплановые учения", - сказал министр Евгений Зиничев, открывая учения в Национальном центре управления в кризисных ситуациях.

Тренировка будет проводиться два дня в два этапа. На первом, во вторник, будет отработана слаженность взаимодействия руководителей РСЧС, практические действия при различных чрезвычайных ситуациях и оповещение населения.

На втором этапе, который пройдет в среду, будут отработаны методы эвакуации населения из зон ЧС. Кульминацией станут учения в Обнинске в Калужской области, где на нескольких точках будут отработаны на практике следующие задачи: организация курсов гражданской обороны, санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий, мероприятия по проведению эвакуации населения, обеспечению людей средствами индивидуальной защиты, а также организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС. В МЧС ранее сообщали, что в тренировке примут участие представители Администрации президента РФ, Совета безопасности, правительства, федеральных, региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, государственных корпораций и компаний.