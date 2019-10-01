Москалькова: процедура доследственной проверки препятствует защите прав граждан

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Процедура доследственной проверки давно устарела, зачастую она мешает защите прав граждан. Такое мнение во вторник в своем Instagram выразила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Как уполномоченный я считаю, что процедура доследственной проверки давно устарела. В некоторых случаях она прямо препятствует защите прав и законных интересов наших сограждан", - написала омбудсмен.

В качестве примера она привела историю одного из жителей Московской области, который обращался в правоохранительные органы в связи с поступавшими ему угрозами убийства. Однако со стороны властей никаких действий не последовало, так как "доследственная проверка не нашла никаких доказательств преступления". "Прокуратура Дубны в свою очередь отменила это решение, посчитав его необоснованным, но возбуждения уголовного дела мой заявитель так и не дождался, - добавила Москалькова. - Очередная прокурорская проверка признала действия полиции незаконными, дело вновь вернули в МВД". По ее словам, данную ситуацию удалось разрешить, но сама проблема "носит более масштабный характер и затрагивает всю страну".

Ранее Москалькова неоднократно предлагала уйти от доследственных проверок, отказавшись от стадии возбуждения уголовного дела.

В СК РФ считают, что отказ от стадии возбуждения дела усилит давление на бизнес, поскольку позволит сразу после получения заявления начинать следственные действия.

Стадия возбуждения уголовного дела - начальная в уголовном процессе, на данном этапе полномочные органы государства или должностные лица, получив сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, устанавливают наличие или отсутствие основания для производства по уголовному делу и принимают решение либо о возбуждении, либо об отказе в возбуждении уголовного дела.