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Нацпарк из Приморья показал фото своего "невидимого" леопарда

Пользователям сети предлагается найти на снимке замаскировавшееся животное

Приморский национальный парк "Земля леопарда" представил пользователям сети свою версию фото с замаскировавшимся леопардом. Снимок, на котором нужно разглядеть животное, появился на официальной странице заповедника в Facebook.

"Пока весь мир разыскивает леопарда на нашумевшем фото, мы решили доказать, что дальневосточные леопарды маскируются ничуть не хуже, чем их более южные сородичи. А на самом деле – в разы лучше!", - сказано в сообщении.

В подписи к фото отмечается, что хорошо рассмотреть леопарда на снимке невозможно, но он там есть.

Пост с леопардом стал ответом нацпарка на фотографию одной из пользовательниц Twitter, которая опубликовала у себя на странице снимок замаскировавшегося животного. Эта фотография превратилась в мем и быстро разошлась по сети. 

Некоторые пользователи приняли пост за шутку, так как так не смогли разглядеть животное даже после долгих и внимательных поисков. Однако леопард на фото все же есть.

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