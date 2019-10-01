Нацпарк из Приморья показал фото своего "невидимого" леопарда

Приморский национальный парк "Земля леопарда" представил пользователям сети свою версию фото с замаскировавшимся леопардом. Снимок, на котором нужно разглядеть животное, появился на официальной странице заповедника в Facebook.
"Пока весь мир разыскивает леопарда на нашумевшем фото, мы решили доказать, что дальневосточные леопарды маскируются ничуть не хуже, чем их более южные сородичи. А на самом деле – в разы лучше!", - сказано в сообщении.
В подписи к фото отмечается, что хорошо рассмотреть леопарда на снимке невозможно, но он там есть.
Пост с леопардом стал ответом нацпарка на фотографию одной из пользовательниц Twitter, которая опубликовала у себя на странице снимок замаскировавшегося животного. Эта фотография превратилась в мем и быстро разошлась по сети.
Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke... until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo— Bella Lack (@BellaLack) September 27, 2019
Некоторые пользователи приняли пост за шутку, так как так не смогли разглядеть животное даже после долгих и внимательных поисков. Однако леопард на фото все же есть.