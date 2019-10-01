Нацпарк из Приморья показал фото своего "невидимого" леопарда

Приморский национальный парк "Земля леопарда" представил пользователям сети свою версию фото с замаскировавшимся леопардом. Снимок, на котором нужно разглядеть животное, появился на официальной странице заповедника в Facebook.

"Пока весь мир разыскивает леопарда на нашумевшем фото, мы решили доказать, что дальневосточные леопарды маскируются ничуть не хуже, чем их более южные сородичи. А на самом деле – в разы лучше!", - сказано в сообщении.

В подписи к фото отмечается, что хорошо рассмотреть леопарда на снимке невозможно, но он там есть.