Минтруд направил в правительство доклад о введении четырехдневной рабочей недели

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты России направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырехдневной рабочей недели. Тему предложено рассмотреть на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), сообщила во вторник пресс-служба Минтруда.

Подчеркивается, что эта тема требует дальнейшего изучения. В министерстве отметили, что в рамках трехсторонней комиссии планируется создать рабочую группу по вопросам гибких форм занятости и продолжительности рабочего времени.

В ведомстве также привели примеры как рисков, так и положительных аспектов уменьшения продолжительности рабочей недели. В частности, такое сокращение может привести к увеличению себестоимости продукции и издержек на рабочую силу. При этом сокращение продолжительности рабочего времени при сохранении уровня оплаты может способствовать повышению эффективности труда, охране здоровья работника, профессиональной трудоспособности, профессиональному и личностному развитию, высвобождению времени на спорт, культуру, отдых, более гармоничному сочетанию производственных и семейных обязанностей, полагают в министерстве.

В Минтруде напомнили, что согласно Трудовому кодексу РФ при взаимном согласии работодателя и работника, последнему может быть установлен гибкий режим рабочего времени. На основании этой нормы при работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня определяется по соглашению сторон.