Проливные дожди и сильный ветер продержатся в СЗФО всю неделю

ТАСС, 1 октября. Штормовой ветер и ливни ожидаются во вторник и среду в большинстве регионов Северо-Запада. К концу недели под влиянием новых циклонов следует ожидать дожди со снегом, сообщил ТАСС едущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня синоптическая ситуация в Северо-Западном федеральном округе будет определяться влиянием атлантического циклона, центр которого раскручивается над югом Финляндии. Связанный с ним холодный атмосферный фронт будет проходить через северо-западные регионы нашей страны. В зоне этого холодного фронта ожидаются порывы ветра до 17-22 метров в секунду, до штормовых показателей, а также достаточно интенсивные ливневые дожди, как минимум до 10-15 мм только за сегодняшний день. В зоне этих дождей будет находиться вся территория Северо-Западного федерального округа", - сказал собеседник агентства.

Наиболее интенсивные осадки ожидаются в Карелии - на юге региона за шесть часов выпадет до 15 мм осадков. "Проливные дожди пройдут в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях и на западе Вологодской области, а также на юге Республике Коми, в Сыктывкаре - до 7-8 мм осадков за сегодня. Сильный ветер в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях - до 22 метров в секунду. На севере Кольского полуострова, в Мурманской области к вечеру дожди будут переходить в заряды мокрого снега", - сообщил Тишковец.

Предупреждения и особый режим

В Петербурге утром закрыли затворы комплекса защитных сооружений из-за непогоды и угрозы подъема уровня воды в акватории Невы и Финском заливе, движение судов приостановлено. По данным управления МЧС по городу, уже с утра наблюдается подъем уровня воды в Неве - плюс 45 см. Ранее в ведомстве сообщили, что во вторник в Санкт-Петербурге ожидается сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду. Как уточнили метеорологи, утром и в первой половине дня 1 октября ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в прибрежных районах - до 24 метров в секунду.

Закрыты также восемь садов и парков - Никольский, Таврический, Сан-Галли, сквер Старовойтовой, Овсянниковский сад, Екатерининский сквер, сквер у Казанского собора и Лопухинский сад.

Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях опубликовано на сайте ГУ МЧС по Новгородской области. "Днем 1 октября, начиная с 10-13 часов, в Новгороде и местами по Новгородской области ожидается усиление юго-западного ветра порывами 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Из-за неблагоприятных погодных условий персонал новгородского филиала "Россети Северо-Запад" переведен в режим повышенной готовности. "Энергетики усилили контроль над работой электросетевого комплекса, ведется мониторинг метеоусловий, оперативные бригады готовы к устранению возможных технологических нарушений", - говорится в сообщении пресс-службы филиала МРСК Северо-Запада "Новгородэнерго".

К концу недели - мокрый снег

По данным центра "Фобос", центр атлантического циклона будет смещаться в сторону Архангельска, в среду дожди продолжатся, ветер ослабнет, но в тыловой части циклона начнет поступать холодный воздух, поэтому на большей части Мурманской области, севера Карелии и Архангельской области возможны снегопады, а на остальной территории Северо-Запада - дожди.

В четверг циклон уйдет на северо-восток, будет засыпать снегом северные территории, а с юго-запада на Петербург надвигается новый циклон, он принесет очередную порцию дождей и сильного ветра.

"Улучшения погоды ждать не стоит, небольшие "окна" погоды будут, а так атлантические циклоны будут "утюжить" регион до конца недели. Помимо этого, волна потепления сменится к выходным значимым похолоданием. На Русском Севере - от нуля до плюс пяти, в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях - плюс 2-7 градусов максимум. Осадки будут переходить в большинстве регионов в смешанную фазу", - добавил представитель центра "Фобос".