Нарышкин порекомендовал европарламентариям советоваться с историками

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Европарламент перед принятием резолюции, обвиняющей Советский Союз в развязывании Второй мировой войны, должен был посоветоваться с историками и узнать истинные причины ее начала. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, открывая во вторник международную научную конференцию "80-летие начала Второй мировой войны" в здании президиума Российской академии наук.

"Хочу обратиться к уважаемым европейским историкам, присутствующим сегодня в этом зале. Когда европарламентарии составляли эту резолюцию, они вас хотя бы спросили? Полагаю, что нет. Тогда как у нас в России власть не учит историков идеологической грамотности, а сама ждет от них объективных оценок, в том числе по самым непростым вопросам. Убежден в том, что востребованность честного исторического анализа сегодня как никогда велика и он еще не раз принесет миру свои плоды", - сказал Нарышкин.

При этом он напомнил, что тогдашние руководители Англии и Франции занимались политикой умиротворения гитлеровской Германии, не обращая внимания на призывы советского руководства создать систему коллективной безопасности. "Гитлеровская идеология до поры находила немало защитников в высоких кабинетах ряда европейских столиц, прежде всего, Лондона и Парижа. Ослепленные антисоветизмом, лидеры Великобритании и Франции поддерживали или, как принято говорить, умиротворяли агрессора", - подчеркнул председатель РИО.

Он добавил, что "Мюнхенский сговор" 1939 года о передаче Третьему рейху чехословацкой Судетской области без согласия самой Чехословакии окончательно развязал руки Гитлеру и стал прологом к началу Второй мировой войны, которая унесла порядка 70 млн жизней.

"Политический заказ"

Резолюция Европарламента, обвиняющая Советский Союз в развязывании Второй мировой войны, является "политическим заказом" против России, заявил Нарышкин.

Европейский парламент 535 голосами "за" при 66 "против" принял 19 сентября резолюцию "О важности европейской памяти для будущего Европы", где содержится резкая критика политики руководства СССР. Так, в документе содержатся утверждения, что Вторая мировая война была спровоцирована Германией и СССР, подписавшими пакт Молотова - Риббентропа. Европарламент утверждает, что СССР оккупировал тогда страны Балтии и часть территории Польши, развязал войну с Финляндией. Также Европарламент выразил обеспокоенность в связи с продолжающимся использованием символики тоталитарных режимов в общественной сфере и в коммерческих целях и напомнил, что ряд европейских стран запретили использование как нацистской, так и коммунистической символики.

"Недавно принятая резолюция Европарламента, которая возложила историческую вину за развязывание Второй мировой войны на Советский Союз, ничто иное как продукт циничного, аморального и даже подлого политического заказа. Дефицит объективных исторических знаний в целом ряде стран восточной Европы достиг очень опасной черты при том, что любой человек имеет право получать объективную историческую информацию", - сказал он.

По словам Нарышкина, европейские политики испытывают дефицит исторических знаний, что является тревожной тенденцией. "Пока приходится констатировать, что историческая культура большинства европейских политиков деградирует самым серьезным образом", - отметил председатель РИО.

Он добавил, что встречи профессиональных историков из разных стран приобретают большое значение в условиях тенденции переписывания истории и выразил надежду, что они будут противодействовать таким стремлениям.