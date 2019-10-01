Песков: ситуацию в онкоцентре имени Блохина контролирует Минздрав, а не Кремль

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Кремль не может и не будет контролировать ситуацию в онкоцентре имени Блохина.

"Сам Кремль не может контролировать ситуацию с положением дел в отдельном лечебном заведении, это было бы неверно и абсурдно", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Этим занимается Минздрав", - добавил он.

Песков напомнил о публикациях, которые свидетельствуют о нормальной работе учреждения и о том, что проблемы онкоцентра преподносятся в некоторых СМИ в преувеличенном виде.

26 врачей НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру одного из самых известных и крупнейших в России НМИЦ имени Н. Н. Блохина, подготовили заявления об увольнении. Врачи-онкологии разместили на канале Youtube в понедельник ролик с требованием отстранения нового директора детского НИИ, обеспечения прозрачности начисления зарплаты и аудита новых корпусов клиники, ввод которых в эксплуатацию задерживается. Одним из инициаторов этого обращения был заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Георгий Менткевич. Во вторник стало известно, что Менткевич освобожден от должности исполняющего обязанности заведующего отделением, ему объявлен выговор. Ультиматум онкологов глава НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Иван Стилиди назвал спекуляцией. "В конфликт местный, локальный, даже не конфликт, а некое противостояние новой администрации были втянуты родители и пациенты, - пояснил он. - По сути выстроены заградотряды из детей и пациентов".