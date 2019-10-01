Медведев отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна с 70-й годовщиной образования Китайской Народной Республики. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства России.

"Хотел бы особо отметить, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вышли на беспрецедентно высокий уровень. Успешно реализуются крупные совместные проекты в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, высоких технологиях и культуре. Расширяются прямые контакты между деловыми и общественными кругами", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что Китай встречает национальный праздник на фоне значительных успехов и новых достижений в социально-экономическом и научно-техническом развитии, а также на международной арене.

"В текущем году отмечается также 70-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Убежден, что общими усилиями мы сможем придать дополнительный импульс наращиванию всего комплекса двустороннего сотрудничества", - добавил он.

1 октября в стране празднуется 70-я годовщина образования КНР. По этому случаю в центре Пекина во вторник прошел военный парад с участием 15 тыс. военнослужащих и 580 единиц боевой техники, а также 100-тысячная демонстрация. Вечером жителей столицы и гостей города ожидает салют. Празднование будет продолжаться семь дней, в течение которых по всему Китаю официально объявлены выходные.