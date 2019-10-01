{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений

Российский премьер подчеркнул, что успешно реализуются крупные совместные проекты в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, высоких технологиях и культуре

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна с 70-й годовщиной образования Китайской Народной Республики. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства России.

"Хотел бы особо отметить, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вышли на беспрецедентно высокий уровень. Успешно реализуются крупные совместные проекты в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, высоких технологиях и культуре. Расширяются прямые контакты между деловыми и общественными кругами", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что Китай встречает национальный праздник на фоне значительных успехов и новых достижений в социально-экономическом и научно-техническом развитии, а также на международной арене.

"В текущем году отмечается также 70-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Убежден, что общими усилиями мы сможем придать дополнительный импульс наращиванию всего комплекса двустороннего сотрудничества", - добавил он.

1 октября в стране празднуется 70-я годовщина образования КНР. По этому случаю в центре Пекина во вторник прошел военный парад с участием 15 тыс. военнослужащих и 580 единиц боевой техники, а также 100-тысячная демонстрация. Вечером жителей столицы и гостей города ожидает салют. Празднование будет продолжаться семь дней, в течение которых по всему Китаю официально объявлены выходные.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияКитайЛи Кэцян
Фонд Дятлова просит запретить эксгумацию тел погибших до возбуждения уголовного дела
Ранее по инициативе родственников была проведена эксгумация тела участника похода Семена Золотарева
Читать полностью