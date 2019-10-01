В Минздраве назвали заявления врачей из Института детской онкологии неэтичными

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Критические заявления четырех врачей-онкологов НИИ детской онкологии и гематологии о притеснениях со стороны нового руководителя учреждения не оправданы и нарушают врачебную этику, заявили во вторник в пресс-службе Минздрава РФ.

"Требования, которые предъявляет к коллективу директор Светлана Варфоломеева, являются абсолютно обоснованными, соответствуют современным подходам и повышают качество лечения больных. Эти требования выполняются во всех других онкологических институтах страны. Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Минздрав завершит расследование конфликтной ситуации 10 октября.