Телеканал "112 Украина" оспорил в суде решение о лишении его лицензий на вещание

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Иск телеканала "112 Украина" с просьбой отменить решение Нацсовета по ТВ о лишении его лицензий на вещание поступил в Окружной административный суд Киева. Об этом сообщила во вторник пресс-служба суда.

"В исковых требованиях, в частности, указано - признать противоправными и отменить решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 26 сентября об отказе в продлении срока действия лицензии на вещание", - говорится в сообщении.

Истцами в данном иске указаны пять телерадиоорганизаций, которые осуществляют вещание под логотипом "112 Украина". Канал также подал в суд заявление об обеспечении иска с просьбой "остановить действие указанных решений Нацсовета и обязать соответствующего провайдера возобновить предоставление истцами услуг по распространению в цифровом формате телевизионных программ в полном объеме".

В настоящее время суд решает вопрос об открытии производства и наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в прошлый четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны. По мнению Нацсовета, они нарушали программную концепцию вещания в течение многих лет, несмотря на то, что им неоднократно ранее выносились предупреждения.

Телеканал назвал решение регулятора незаконным и заявил, что рассматривает такие действия как "жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова на Украине". Генеральный продюсер "112 Украина" Артем Марчевский, комментируя решение, заявил о намерении "информировать об этом факте беззакония международные структуры".