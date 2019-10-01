В Москве задержали водителя Lamborghini, не пропустившего машину скорой помощи

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Водителя Lamborghini, не пропустившего машину скорой помощи в Москве, задержали и привлекли к административной ответственности. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе мониторинга сети интернет обнаружена видеозапись, на которой зафиксировано, что гражданин на автомобиле марки Lamborghini не предоставил преимущество в движении машине скорой медицинской помощи с включенными звуковыми и световыми сигналами", - сказала Волк.

По ее словам, водитель спорткара был задержан за грубое нарушение правил дорожного движения. Инцидент произошел в районе дома номер 88 по Волоколамскому шоссе Москвы, иномарка под управлением 30-летнего мужчины была остановлена полицейскими на Садовнической улице.

В отношении водителя возбуждено дело по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ ("Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами").