Юлиана Слащева продолжит занимать пост председателя правления "Союзмультфильма"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Юлиана Слащева, которая в понедельник была назначена временно исполняющим обязанности генерального директора Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького, продолжит занимать пост председателя правления киностудии "Союзмультфильм". Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе "Союзмультфильма".

"Советом директоров киностудии Горького, председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева назначена врио генерального директора АО ТПО "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького". При этом она продолжит занимать пост председателя правления киностудии "Союзмультфильм", - сообщил представитель пресс-службы.

"Создание фильмов и мультфильмов для детей и молодежи должно происходить в синергии, - цитирует пресс-служба Слащеву. - Поскольку эти, казалось бы, разные виды контента решают по сути одни и те же задачи - воспитательную, образовательную, развлекательную".

Слащева отметила, что существует необходимость в создании проектов с образовательной и развивающей составляющей для актуальных платформ. "Все мы помним популярные и запоминающиеся картины для детской и подростковой аудитории, созданные несколько десятилетий назад. Многие из этих фильмов до сих пор активно цитируются, яркие образы из них надолго запомнились и отчасти определили ценностную систему каждого из нас", - приводит ее слова пресс-служба.

По словам Слащевой, первыми шагами на новом посту станет проведение анализа хозяйственной деятельности, состояния имущественного и технологического комплекса, стратегических планов развития и кинопроизводства.

О Киностудии Горького и "Союзмультфильме"

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького основана в 1915 году и является одной из старейших и крупнейших в России. За это время в ней было создано более тысячи фильмов, среди которых "Мать" Всеволода Пудовкина, "Путевка в жизнь" Николая Экка, "Дом, в котором я живу" Льва Кулиджанова и Якова Сегеля, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого, "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой и другие картины.

Директором "Союзмультфильма" в 2017 году стал продюсер и сценарист Борис Машковцев. "Союзмультфильм" - государственная киностудия мультипликационных фильмов, основанная 10 июня 1936 года. Здесь было создано более 1,5 тыс. мультфильмов. Среди известных работ студии - "Золотая антилопа", "Гадкий утенок", "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Винни пух", "Крокодил Гена", "Ежик в тумане" и другие.