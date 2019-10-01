В Госдуме опровергли информацию о приглашении Греты Тунберг

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Госдума не планирует приглашать для выступления шведскую экоактивистку Грету Тунберг, депутат от ЛДПР Василий Власов не обладает такими полномочиями. Такое пояснение ТАСС дали главы двух профильных комитетов нижней палаты - по экологии и охране окружающей среды, а также по контролю и регламенту, комментируя сообщения СМИ о том, что Власов направил в посольство Швеции в РФ приглашение на имя Тунберг, в котором предложил ей выступить с речью в Госдуме.

Как отметил председатель экологического комитета Владимир Бурматов, "слушать и слышать надо стараться каждого". "Надо учитывать разные мнения, жить в той повестке, в которой живет весь мир, нельзя от нее отрываться. Но при этом приоритетом являются наши национальные интересы, Госдума как парламент должна исходить именно из этого", - сказал депутат.

Глава комитета заметил, что в целом следит за высказываниями экоактивистов и "Тунберг не является единственным серьезным представителем в этой сфере". "Если мы будем слушать с трибуны Госдумы каждого экологического активиста или общественника, мы тогда только этим и будем заниматься, - констатировал он. - На мой взгляд, у Греты не так много предложений, чтобы не иметь возможность ознакомиться с ними, просто зайдя к ней в Instagram. Бурматов выразил уверенность в том, что "господин Власов с этой задачей тоже справится как активный пользователь социальных сетей".

Депутат в то же время заметил, что многое из того, что говорит Тунберг, созвучно позиции российского руководства и тому, над чем сейчас работает комитет. "Мы точно так же обеспокоены климатическими изменениями, Россия сейчас много делает в этой сфере, кстати, гораздо больше, чем многие страны. Мы ратифицировали Парижское соглашение, в ближайшее время будет принят закон по учету парниковых газов. И если посмотреть статистику по выбросу парниковых газов, Россия, например, по темпам их сокращения опережает многие другие страны", - напомнил Бурматов, подчеркнув, что этих результатов удалось добиться в том числе благодаря принятым этим созывом Госдумы законам.

Как в свою очередь пояснила ТАСС председатель думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, "депутат не может на пленарное заседание, как и на Совет Госдумы приглашать [кого-то]". По ее словам, предложения о приглашении кого-либо в Госдуму направляют профильные комитеты.