В ВОЗ заявили, что новая антиалкогольная политика РФ поспособствовала снижению смертности

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Строгие меры контроля в области алкогольной продукции в России способствовали снижению в стране смертности, связанной с употреблением спиртного. Об этом свидетельствуют данные опубликованного во вторник доклада Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) "Влияние мер по контролю над алкогольной продукцией на статистику смертности и ожидаемую продолжительность жизни в Российской Федерации".

Как показывают результаты исследования, употребление алкоголя на душу населения за последние 15 лет постоянно уменьшалось и к 2016 году снизилось в среднем на 43%. Сокращение смертности в 2003 - 2018 годы составило 39% у мужчин и 36% у женщин, "при этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя", подчеркивается в исследовании. Именно благодаря этому в 2018 году средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла в РФ исторического максимума: почти 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин.

"Снижение употребления алкоголя повлекло за собой значительное увеличение ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации. Это стало результатом целого комплекса мер по контролю над алкогольной продукцией, реализуемых государством с 2003 года", - отмечают эксперты ЕРБ ВОЗ.

Употребление алкоголя, производимого и продаваемого вне рамок госконтроля, снизилось на 48%, употребление зарегистрированного спиртного сократилось на 40%. "Значительное сокращение употребления изготовленных кустарными методами, контрабандных или незаконно произведенных алкогольных напитков в Российской Федерации объясняется введением в действие основанной на фактических данных государственной политики контроля над алкогольной продукцией. Полученные результаты показывают, что такие меры, как внедрение системы мониторинга, повышение цен и ограничение доступности алкоголя, позволяют спасти человеческие жизни и сократить затраты в сфере здравоохранения", - отметила руководитель программы "Алкоголь и запрещенные наркотики" ЕРБ ВОЗ Карина Фререйра-Боргес. Она надеется, что другие страны континента будут проводить аналогичную политику.

В качестве действенных мер, реализованных в этой области правительством РФ, эксперты ВОЗ отмечают увеличение акцизов на алкогольную продукцию, повышение розничной цены на водку и другие спиртные напитки, внедрение системы мониторинга производства и продажи алкогольной продукции, а также запрет на ночную торговлю спиртным на вынос.