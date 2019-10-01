"ВКонтакте" запустит свою образовательную платформу

"ВКонтакте" объявила о создании образовательной платформы, где любой желающий сможет бесплатно размещать свои курсы. Как говорится в официальном сообщении компании, для этого достаточно иметь публичную страницу в соцсети.

"Любой создатель контента - от ученого до администратора паблика - сможет сделать свой марафон. Зачем им это? Для самых разных задач. Преподавателям вузов и школ - чтобы разместить дополнительные материалы для учеников, бизнесу - завоевать доверие клиентов, авторам онлайн-курсов - расширить аудиторию", - рассказала директор по развитию бренда работодателя "ВКонтакте" Ирина Шубина.

Соцсеть отмечает, что свой проект на платформе можно разместить в привычных статьях "ВКонтакте". Авторы наполняют марафон необходимыми материалами: подкастами, видео или текстами, - а в конце каждой главы добавляют задание для проверки знаний. Прямую ссылку на курс можно будет разместить в сообществах, учебных материалах, презентациях или на сторонних ресурсах. Создатели также будут получать подробную статистику о марафоне, включая просмотры и переходы.

В настоящее время "ВКонтакте" ищет авторов, чьи марафоны представят на платформе уже при ее запуске. Чтобы участвовать в отборе, нужно до 1 ноября подать заявку. Победители получат дополнительные бонусы: консультации по созданию марафонов, дополнительный рекламный бюджет и помощь в продвижении курсов.