Директор НМИЦ им. Блохина не намерен увольнять директора НИИ Варфоломееву и врачей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Блохина Иван Стилиди не намерен увольнять директора Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии, входящего в структуру центра, Светлану Варфоломееву, а также врачей из отделения гемобластозов и трансплантации костного мозга. Об этом он сообщил во вторник журналистам на брифинге.

"Я беседовал с представителями и других подразделений, претензий, недовольства в отношении тех нововведений, которые делает новый директор, ни у кого больше я не встретил. Более того, я сам оцениваю все ее действия как направленные на консолидацию коллектива, направленные на развитие института на современной основе, и не вижу в ее действиях ничего разрушительного <...> Все ее действия я поддерживаю, я ни дня не пожалел, что пригласил Светлану Рафаэлевну, и увольнять я ее не собираюсь. Я также не собираюсь увольнять врачей отделения гемобластозов", - сказал он.

Ранее Стилиди сообщил, что пятеро врачей НМИЦ онкологии им. Блохина подали заявления об увольнении, но они не уволены. В то же время, по словам Стилиди, он готов рассмотреть эти заявления. При этом директор НМИЦ онкологии им. Блохина отметил, что должно быть соблюдено главное условие - дети, проходящие лечение в НИИ детской онкологии и гематологии не должны остаться без медицинской помощи. "Рассмотрю, какая там формулировка, необходимо соблюсти то условие, чтобы дети были охвачены медицинской помощью", - сказал он.

В новость были внесены изменения (13:36 мск) - добавлены подробности.