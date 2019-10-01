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В России заработала единая образовательная онлайн-платформа

Она будет содержать интерактивные задания, которые в автоматическом режиме смогут наиболее эффективно помогать обучающемуся развивать свои компетенции и усваивать новый материал, пояснила замминистра просвещения Марина Ракова

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Замминистра просвещения Марина Ракова объявила о начале работы образовательного маркетплейса - онлайн-платформы, на которой будут собраны все доступные государственные и частные образовательные сервисы. Запуск ресурса состоялся на глобальной конференции по технологиям в образовании EdCrunch, которая проходит в Москве.

Как отметила замминистра, маркетплейс - это один из первых сервисов, который начинает работать в рамках внедрения в России Цифровой образовательной среды (ЦОС) по нацпроекту "Образование". Платформа представляет собой агрегатор образовательного контента и сервисов, которые есть как в регионах, так и на федеральном уровне, в государственном и негосударственном сервисах. Так, каждый пользователь сможет загрузить на платформу новую образовательную программу после ее проверки экспертами.

"Маркетплейс будет содержать интерактивные задания, которые в автоматическом режиме смогут наиболее эффективно помогать обучающемуся развивать свои компетенции и усваивать новый материал. Особенно актуальна платформа будет для сельских школ, где один педагог вынужден вести несколько предметов и ему физически сложно одинаково хорошо готовиться к каждому уроку. В выигрыше останутся не только учителя, но и ученики, которым в максимально яркой, наглядной форме преподнесут качественные знания", - добавила Ракова.

Она добавила, что система будет "пилотироваться в закрытом режиме до конца ноября, а потом станет доступна пользователям".

Предотвратить профессиональное выгорание

Говоря о внедрении ЦОС в целом, чиновник подчеркнула, что одна из основных задач в этом процессе - помочь учителю. "Мы вооружаем преподавателей самыми современными инструментами, чтобы можно было в привычном для детей формате донести информацию, разбудить интерес к познанию вообще и к конкретной теме в частности. Это позволит немного разгрузить учителя, перенаправить его силы на педагогическое творчество и предотвратить профессиональное выгорание", - заявила она.

Здесь на помощь педагогу помимо образовательной онлайн-платформы придет также и ряд других сервисов, которые будут запущены в рамках внедрения ЦОС. Среди них, например, платформа "Кадровый потенциал", которая позволит учителям создавать свои цифровые профили, где они будут указывать свои достижения и успехи, а директора школ смогут находить лучших специалистов в разных регионах страны.

Еще одним ресурсом станет платформа управления большими данными, которая будет обеспечивать формирование аналитической отчетности в сфере образования на основе собранных и обработанных массивов больших данных.

Кроме того, с дальнейшим внедрением ЦОС в стране заработает "единое коммуникационное поле" - то есть своеобразный общий чат, в котором, как ожидается, будут взаимодействовать все участники образовательного процесса (учитель, ученики, родители). Наряду с этим, ЦОС будет аккумулировать набор типовых информационных решений, которые упростят административную работу школ: речь идет о внедрении электронного документооборота, облачной бухгалтерии, переводе отчетности в электронный вид и так далее.

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