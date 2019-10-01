Финское генконсульство в Петербурге удалит граффити с изображением очереди со своей стены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге решило удалить граффити с изображением очереди, появившееся в створе его ворот в начале августа, сообщила ТАСС координатор консульского учреждения по работе СМИ Элина Саарилахти.

"Что касается граффити в створе ворот, его решили удалить по обоюдному решению, с которым художник согласен", - сказала собеседница агентства.

На нижней части створа ворот, ведущих к визовому отделу генконсульства, в фотографической манере запечатлены около двух десятков человек, которые стоят в ожидании.

Ранее в генконсульстве отмечали креативность жителей Петербурга, на прилегающей к представительству стене уже давно есть несколько граффити. При этом пояснялось, что створ ворот визового отдела, на котором появился новый объект уличного искусства, относится к недвижимости дипломатического представительства.

Тема оформления финских виз и увеличения очередей в финском визовом центре в Петербурге ранее привлекла внимание городской общественности на фоне сообщений об изменении правил в отношении сопроводительных документов к визовым заявлениям с начала осени. В августе генконсульство Финляндии отмечало перегруженность визового центра в Петербурге, принимающего документы на финские визы. В целом за последний летний месяц нынешнего года консульство приняло более 107 тыс. визовых заявлений, что почти на 33 тыс. больше, чем в июле, и при этом примерно на 87 тыс. больше, чем в сентябре.