Прокуроры в РФ в 2019 году подали иски об изъятии имущества чиновников на 17 млрд рублей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российские прокуроры в 2019 году подали 38 исков об обращении в доход государства имущества чиновников на 17 млрд рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, такие данные озвучил первый замгенпрокурора Александр Буксман на 29-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников СНГ (КСГП) в Бишкеке.

"В 2019 году прокурорами инициировано 160 процедур контроля за расходами чиновников, по итогам которых в суд направлено 38 исков на сумму более 17 млрд рублей", - сообщили в надзорном ведомстве.

Всего за полгода выявлено более 140 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции, 33 тыс. должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, свыше 4 тыс. лиц - к административной. По материалам прокурорских проверок следственными органами возбуждено почти 2 тыс. уголовных дел.

"Кроме того, за 6 месяцев 2019 года в России по постановлениям прокуроров к административной ответственности за коррупционные правонарушения привлечены 187 юридических лиц, на которые наложены штрафы в размере около 500 млн рублей. При этом уже взыскано 138 млн рублей", - сообщили в Генпрокуратуре. Также в результате прокурорского вмешательства в этом году 469 должностных лиц уволены в связи с утратой доверия, а за прошлый год - 1303 человека.

В заключение Буксман призвал коллег из стран СНГ к продолжению плодотворного сотрудничества и всемерному содействию в пресечении фактов трансграничной коррупционной деятельности. В заседании приняли участие делегации генеральных прокуратур Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители исполнительного комитета СНГ, Антитеррористического центра СНГ, Международной ассоциации прокуроров и секретариата КСГП.