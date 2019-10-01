Авиакомпания "Руслайн" с 12 октября начнет полеты из Минеральных Вод в Брянск

ПЯТИГОРСК, 1 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Руслайн" с 12 октября приступит к рейсам из Минеральных Вод (Ставропольский край) в Брянск, сообщила во вторник пресс-служба международного аэропорта Минвод.

"Рейсы по направлению Брянск - Минеральные Воды - Брянск с 12 октября будут осуществляться два раза в неделю. В честь первого рейса аэропорт организует торжественную встречу рейса традиционной водной аркой", - говорится в сообщении.

Международный аэропорт Минеральные Воды - крупнейший на Северном Кавказе, за 2018 год он обслужил более 2,4 млн пассажиров, что на 10,5% превышает результат 2017 года.