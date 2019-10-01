В Железноводске по предложениям жителей построят спортивные и детские площадки

ПЯТИГОРСК, 1 октября. /ТАСС/. Новые спортивные и детские площадки построят в Железноводске по предложениям местных жителей в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе администрации города.

"В Иноземцево (поселок в городском округе Железноводска - прим. ТАСС) построят спортивную площадку на улице Первомайской и детскую - на улице Пушкина. В Железноводске большую детскую площадку возведут в парке Говорухина и спортивную - на улице Ленина", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, четыре проекта, предложенные жителями городского округа по программе "Местные инициативы", получили государственную поддержку. Каждый проект получил финансирование из краевого бюджета в размере 2 млн рублей.

"Железноводчане активно участвуют "Местных инициативах". Всего жителями было предложено более 50 проектов. Благодаря этой госпрограмме в курортном городском округе в 2019 году построили три спортивные многофункциональные площадки и один детский городок в поселке Капельница", - отмечается в сообщении пресс-службы.