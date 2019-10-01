Детям в НМИЦ им. Блохина окажут медпомощь при ухудшении ситуации с увольнениями

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Детям, находящимся на лечении в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии им. Блохина, окажут необходимую медицинскую помощь, если ситуация с увольнением специалистов ухудшится. Об этом сообщил во вторник журналистам на брифинге главный внештатный детский специалист-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев.

"Мной был сделан целый ряд предложений руководству НМИЦ, в адрес [директора центра] академика [Ивана] Стилиди, о том, что общество специалистов, а также центры Москвы и Санкт-Петербурга не оставят пациентов без лечебной работы, и врачи в случае, если будет происходить дальнейшая эскалация действий, придут на работу в детское отделение, чтобы выполнять свою работу", - сказал он.

Ранее сообщалось, что 26 врачей Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии, входящего в структуру одного из самых известных и крупнейших в России НМИЦ им. Блохина, подготовили заявления об увольнении. Врачи-онкологии ранее разместили на канале YouTube ролик с требованием отстранения нового директора детского НИИ, обеспечения прозрачности начисления зарплаты и аудита новых корпусов клиники, ввод которых в эксплуатацию задерживается. Одним из инициаторов этого обращения был Георгий Менткевич, освобожденный от должности и. о. заведующего отделением, ему вынесен выговор.